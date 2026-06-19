«Una verdadera bomba (…) no lo van a creer»: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Álex Muñoz, Rurick Marcelo y Hernán Lemus del Grupo Zúmbale Primo, estuvieron con nuestros Julio Stark y José Andrés Vivas en uno de nuestros capítulos especiales por La Gran Noche de La Corazón en su edición de 15 años.

Dentro de la conversación, nos entregaron detalles inéditos sobre su nuevo álbum, sus colaboraciones internacionales y nacionales, fechas, y mucho más.

Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más

De partida, consultados por su nuevo álbum, que ya nos habían adelantado hace un tiempo, Álex Muñoz reveló: «Les voy a adelantar altiro que se viene una verdadera bomba. Se vienen diferentes estilos».

También, señaló que el primer adelanto saldrá entre julio y agosto. Además, se comprometieron a traer el disco nuevo y presentarlo en Radio Corazón.

Respecto al proceso, él aseguró: «Es primera vez que hacemos un disco inédito, primera vez que inventamos canciones. O sea, tenemos hartas canciones pero la mayoría son covers. Con este disco buscamos una identidad para la agrupación, porque van a pasar los años y nos van a preguntar ‘¿quién fuiste tú? ¿dónde está tu trabajo? hiciste puros cover, ¿dónde está tu identidad? ¿dónde están tus temas?».

Ahí, Álex Muñoz reveló que si bien les está yendo todo perfecto, les hacía falta tener sus propias canciones. Y sentían que era algo que la agrupación le debía al público.

Revelaron colaboración con un chileno

En esa misma línea, Álex Muñoz señaló sobre su nuevo disco: «10 canciones que son, nada parecido a lo que hemos grabado. viene con colaboraciones internacionales importantes, que la gente no se imagina«.

«Van a decir ‘¿cómo ese artista grabó con Zúmbale Primo?’ no lo van a creer. Son 3, no es 1«, agregó el animador de Zúmbale Primo.

En ese momento, decidió soltar la bomba: «Hay uno chileno que no lo podía decir pero me hago responsable: Lucho Jara. Es un temón, lo sacamos totalmente de su zona de comfort«.

Por último, reveló que el disco sale a fin de año, pero entre julio y agosto estrenarán «Tu Perfume», uno de los temas del disco, que hablará sobre una infidelidad, y vendrán a presentarlo en exclusiva en Radio Corazón.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google