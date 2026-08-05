Querida pareja del espectáculo se casó luego de dos años de relación: fue por el civil y explotaron las redes sociales con imágenes del matrimonio

Carlita Inostroza y Matt Hunter sorprendieron a sus seguidores al anunciar un importante paso en su relación. La pareja confirmó que ya contrajo matrimonio por el civil y compartió en redes sociales varios registros de la íntima celebración.

Fue la propia influencer quien publicó en Instagram una serie de fotografías y videos del especial momento en que ambos se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Para la ocasión, Carlita lució un elegante vestido blanco tipo blazer, acompañado de un collar de perlas que completó su look.

Horas antes de la ceremonia, también había adelantado parte de la jornada a través de sus historias. Allí apareció junto al cantante al interior de un automóvil mientras sonaba la canción «Where’s My Husband?» de la artista británica Raye.

Más tarde, mostró algunos momentos del matrimonio civil, el que reunió a familiares y amigos cercanos. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores.

«Felicidades regios»; «Que lindossssssss y te veías hermosaaaa»; «Alguna noticia buena para chile que sea! Felicidades»; «Que sigan siendo muy felices»; «Muchas felicidades a ambos!!»; y «Que viva el amor y la gente que se compromete y se casa», fueron parte de las reacciones que recibió la pareja.

Una historia de amor que llegó al altar

La relación entre Carlita Inostroza y Matt Hunter comenzó a mediados de 2024, después de conocerse durante una entrevista realizada en mayo de ese año. Con el paso de los meses, ambos hicieron pública su historia de amor y comenzaron a compartir distintos momentos de su romance en redes sociales.

El siguiente gran paso llegó en marzo de este año, cuando anunciaron su compromiso. En ese entonces, la influencer publicó un video mostrando su anillo y acompañó el registro con un breve mensaje: «Le dije que sí».

Ahora, la pareja volvió a emocionar a sus seguidores al confirmar que ese compromiso ya se convirtió en matrimonio y que, desde ahora, son oficialmente marido y mujer.

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