Michelle Carvalho impactó en redes sociales con su cambio físico: «Ha dado resultados…»

Michelle Carvalho sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al compartir los resultados que consiguió en su nuevo estilo de vida. La brasileña mostró cómo empezó a entrenar, y ya empezó a ver cambios.

A través de sus redes sociales, la ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile publicó varias fotografías donde aparece entrenando con ropa deportiva y realizando ejercicios de elongación.

Michelle Carvalho impactó en redes sociales con su cambio físico

Junto a las imágenes, Michelle Carvalho entregó detalles sobre los cambios que ha implementado durante las últimas semanas y los avances que ha conseguido: «Chicos, llevo aproximadamente 1 mes entrenando y he bajado 4 kilos«, escribió.

Además, aclaró que no ha seguido un plan extremo, sino que ha apostado por cambios progresivos: «No he sido hardcore en el entrenamiento o en la dieta, pero sí he intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados«, explicó.

Michelle Carvalho también adelantó que continuará enfocada en este proceso personal: «Continuamos preparándonos para lo que se viene…«, agregó la influencer,jugando también con la especulación sobre algún proyecto.

La publicación rápidamente recibió cientos de comentarios de sus seguidores, quienes destacaron su logro y la felicitaron por los resultados que tuvo durante este primer mes de entrenamiento.

También, recibió comentarios de otras figuras del espectáculo, como Tonka Tomicic, Daniella Chávez y Melina Noto. Ellos, entre otros, la impuslaron a que se mantenga con este estilo de vida.

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