Adriana Barrientos dispara sin piedad contra conocida figura de TV: «Tiene una onda para tirarle los colaless a los cabros»

Durante la más reciente edición de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos protagonizó uno de los momentos más comentados del programa al lanzar una dura crítica contra Camila Andrade.

El tema surgió mientras el panel analizaba la polémica entre Daniela Aránguiz y la exMiss Chile, luego de que la exesposa de Jorge Valdivia la enfrentara públicamente por los supuestos coqueteos que habría tenido con Cuco Cerda, actual pareja de Aránguiz.

En Sígueme, de TV+, Daniela Aránguiz fue directa con Andrade y le envió un mensaje que no pasó desapercibido.

“Señorita Camila Andrade, lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara”.

A partir de esas declaraciones, el panel de Zona de Estrellas debatió sobre la imagen de Camila Andrade. Mientras algunos de sus integrantes destacaron que es una persona educada, cordial y respetuosa en los distintos espacios donde ha trabajado, Adriana Barrientos mostró una postura completamente distinta.

Adriana Barrientos no se guardó nada

Fiel a su estilo, «La Leona» rechazó los elogios hacia Andrade y lanzó una fuerte crítica en plena transmisión.

“No sé si es decencia andarle tirando los colaless a cuanto hombre se atraviese por enfrente, amigo. No sé si la palabra es decente”, afirmó.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Barrientos endureció aún más su discurso y aseguró: “Yo creo que la palabra decente es mucho, yo creo que caliente”.

Finalmente, la panelista cerró su intervención con una nueva alusión directa a Camila Andrade.

“Los hombres mueren por cualquiera que le tire los colaless y la mujer tiene una onda para tirarle los colaless a los cabros”, sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ¿Quién Dijo Qué? (@quiendijoque.cl)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google