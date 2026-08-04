Luciano Pereyra llega a Gran Arena Monticello con «Te Sigo Amando»: revisa fecha y venta de entradas

Luciano Pereyra volverá a reencontrarse con el público chileno con un esperado concierto en Gran Arena Monticello, donde presentará en vivo «Te Sigo Amando», su más reciente álbum de estudio. El artista argentino llegará con un espectáculo renovado que combinará las nuevas canciones de su disco con los éxitos que han marcado sus más de 25 años de trayectoria.

El intérprete promete una noche cargada de emoción, romanticismo y una puesta en escena especialmente preparada para esta nueva gira, que lleva el nombre de su último trabajo discográfico.

Cuándo es el concierto y cómo comprar entradas

Luciano Pereyra se presentará el viernes 6 de noviembre, a las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster desde el miércoles 5 de agosto, a las 14:00 horas.

Un show que recorrerá sus grandes éxitos y su nuevo álbum

El concierto estará centrado en «Te Sigo Amando», un disco que refleja la versatilidad musical del cantante al fusionar géneros como el pop, la balada, el cuarteto, la cumbia y el chamamé.

El álbum cuenta con colaboraciones junto a destacados artistas como David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q’Lokura, además de la producción de Andrés Castro, Pablo Cebrián, Tato Latorre y David Santisteban, quienes trabajaron junto al argentino entre Buenos Aires, Miami y Madrid.

Con una carrera que supera los 25 años, 15 discos publicados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Luciano Pereyra se ha consolidado como una de las voces más importantes de la música latina. A lo largo de su trayectoria ha obtenido múltiples Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro del Festival de Viña del Mar y dos nominaciones a los Latin Grammy.

Además, ha compartido canciones con reconocidos artistas internacionales como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Juanes, Alejandro Fernández, David Bisbal, Luis Fonsi, Raphael, Pedro Capó, Los Ángeles Azules y Juan Gabriel, entre otros.

Su regreso a Gran Arena Monticello promete convertirse en una de las grandes citas musicales del año para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de una noche que combinará clásicos, nuevas canciones y toda la energía que caracteriza al artista.

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