Tarotista lanzó alarmante anuncio en pleno programa y días después ocurrió un inesperado giro: Salfate en shock

El tarotista El Sultán de México volvió a generar conversación luego de compartir una inquietante «predicción» relacionada con la situación sanitaria del país. Sus dichos surgieron durante una conversación, donde participó junto a Juan Andrés Salfate.

En medio del espacio, ambos abordaron el panorama de las enfermedades que podrían marcar los próximos meses en Chile. Fue entonces cuando el vidente aseguró que veía un escenario complejo.

«Yo creo que sí, se viene (…) yo creo que en agosto y empezamos ya en estos últimos días (de julio) a tener noticias», afirmó.

Antes de eso, Salfate había planteado su propia visión sobre el tema. «Yo he visto que el chancho está medio tirado, yo sé que no lo parece en este momento», comentó, haciendo referencia al hantavirus.

Por su parte, El Sultán agregó que la enfermedad también estaba afectando a personas con mayores recursos económicos debido a sus desplazamientos. «Le está afectando también a gente con más capacidad económica que tiene la capacidad de viajar», sostuvo.

Tras escucharlo, Salfate recordó los primeros meses de la pandemia de Covid-19 y comparó ambos escenarios. «Así partió el Covid, le llamaban ‘la pandemia de los ricos’, como todos se lo pegaban en Asia (…) claro, uno va a Concón nomás», dijo entre risas, aunque también aprovechó de recomendar fortalecer el sistema inmunológico.

La medida que anunció el Ministerio de Salud

Las declaraciones llamaron la atención porque fueron emitidas antes de que el Ministerio de Salud decretara Alerta Sanitaria por hantavirus entre las regiones de Atacama y Magallanes, una medida inédita para enfrentar el aumento del riesgo.

El decreto permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2027 y también considera acciones frente a otras enfermedades transmitidas por animales y mosquitos, como la influenza aviar.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó el motivo de la decisión. «El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, transmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país».

Además, entregó un balance actualizado de la situación sanitaria. «Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%», detalló.

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