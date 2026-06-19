¿La tendremos en Chile?: Hizo sold out en Argentina, estrenó un nuevo sencillo y ya es una de las figuras de la cumbia

Ángela Leiva vive uno de los momentos más importantes de su carrera. La cantante argentina celebró recientemente un histórico concierto sold out en el Movistar Arena. Con esto, se consolidó como una de las figuras más destacadas de la música popular latinoamericana.

La artista reunió a miles de personas en un espectáculo cargado de emoción, donde repasó algunos de los mayores éxitos de su trayectoria y presentó parte de su nuevo material.

Ángela Leiva se consolida como una de las figuras de la cumbia

Durante la jornada, la cantante realizó un recorrido por las canciones que marcaron su carrera y que la han convertido en una de las voces más reconocidas de la música tropical argentina.

Entre los temas que cantó destacaron éxitos como «Amor secreto», «Esa idiota», «Mentías» y «Llamadas extrañas«, los que fueron coreados por el público durante toda la presentación.

Además, la cantante aprovechó la instancia para presentar oficialmente su nuevo sencillo, «Gato», una cumbia con un mensaje de empoderamiento que invita a dejar atrás relaciones tóxicas y seguir adelante.

El concierto también sirvió para reafirmar el gran presente que vive Ángela Leiva, quien en los últimos años ha expandido su carrera gracias a colaboraciones con importantes artistas de la escena latina.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado junto a nombres como Los Ángeles Azules, Luciano Pereyra, Grupo 5, Dyango, Emanero, Q’Lokura, DesaKTa2 y Eugenia Quevedo, entre otros.

Con un Movistar Arena completamente agotado, millones de reproducciones en plataformas digitales y el lanzamiento de nuevo material, Ángela Leiva continúa fortaleciendo su carrera y consolidando su crecimiento dentro de la música popular latinoamericana.

Cabe recordar que Ángela Leiva solo se ha presentado en nuestro país en una ocasión, como invitada de Américo, pero nunca con su propio show.

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