Julianno Sosa anuncia «Lo que nadie vio»: fecha, lugar y venta de entradas para su nuevo espectáculo

Julianno Sosa volvió a sorprender a sus seguidores tras anunciar uno de los hitos más importantes de su carrera. A través de sus redes sociales, el cantante confirmó que el próximo 24 de octubre llegará al Teatro Caupolicán con su nuevo concierto: «Lo que nadie vio».

La noticia fue anunciada mediante un emocionante video. En el registro, se puede observar diversos episodios que han marcado la historia de Julianno, combinando imágenes de sus conciertos, entrevistas y momentos personales.

Entre las escenas que destacan aparecen registros de su participación en el Festival de Viña del Mar. Además de fragmentos de sus shows más importantes, como sesiones de entrenamiento y momentos de calidad junto a su hija y esposa.

El video también incluye una profunda reflexión del cantante. En una de las secuencias se le escucha decir: «Si por algo peleo, no peleo con un humano, peleo contra mis demonios».

Hacia el final del registro, Julianno Sosa aparece sentado en una silla y emocionado, cerrando un adelanto que despertó la curiosidad de sus seguidores sobre este nuevo espectáculo.

En los últimos meses, el artista ha utilizado sus plataformas para compartir mensajes relacionados con la superación personal y el aprendizaje tras los momentos más complejos que ha enfrentado en su vida. Esa mirada también parece estar presente en este nuevo proyecto, que promete mostrar una faceta más íntima de su historia.

Entradas para el concierto de Julianno Sosa

Julianno Sosa también confirmó que las entradas para su concierto en el Teatro Caupolicán estarán disponibles desde este jueves 6 de agosto, a partir de las 12:00 horas, mediante el sistema Puntoticket. El espectáculo marcará uno de los desafíos más importantes del cantante y ya genera alta expectativa entre sus fanáticos.

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