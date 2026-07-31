El dramático testimonio del joven ‘reventado’ por el trabajo que perdió hasta el deseo en la intimidad: impactó en El Chacotero El crudo relato de un joven de 34 años cuya vida íntima fue anulada por jornadas de 75 horas semanales, terminando despedido por el simple hecho de pedir salir a las 7 de la tarde. 31 Jul, 2026. 16:29 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿A qué hora es el peak de la lluvia? Allison Göhler advierte por «paquete completo» en Santiago Auditora quería hacer un trío con su pareja, pero todos los amigos le tuvieron miedo al éxito: tomó drástica decisión Lluvia en Santiago: Gianfranco Marcone de Canal 13 adelanta a qué hora parte el sistema frontal y cuánta agua caerá este fin de semana Historia de película en El Chacotero: pilló a su marido con un animal y descubrió que el verdadero padre de sus hijos estaba más cerca de lo que creía Corrida por la Vida 2026: cuándo es, cómo inscribirse y de qué trata la iniciativa solidaria Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado