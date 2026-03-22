«No va a ser en el Movistar… Va a ser algo mucho más grande»: Zúmbale Primo adelantó detalles de su nuevo álbum y un concierto para este año

El Grupo Zúmbale Primo realizó una conferencia de presna exclusiva el pasado viernes, en la que Radio Corazón estuvo presente. El motivo de esta, fue presentar al nuevo integrante de la agrupación.

Se trata de Hernan Gato Lemus, profesor de música y creador de contenido en redes sociales, que ya había tocado con la banda, pero que tras la salida del guitarrista Ignacio Leiva, entró definitivamente.

Pero no sólo eso, ya que también desde la agrupación adelantaron que vendrán con un álbum inédito este año, y de la mano, un gran concierto en nuestro país.

Zúmbale Primo adelantó detalles sobre su nuevo álbum y un gran concierto para este año

Desde el Grupo Zúmbale Primo, afirmaron que su nuevo álbum vendrá con la intención de internacionalizar su carrera. El grupo tendrá colaboraciones con artistas internacionales, e incluso, incursionará en otros estilos, no solo en la ranchera.

El álbum constará de 10 canciones originales, y verá la luz durante este 2026, probablemente, comenzando el segundo semestre del año.

En exclusiva conversamos con Nelson Alexis y Álex Muñoz, líderes de Zúmbale Primo, quienes adelantaron: «Este álbum viene acompañado de un concierto muy grande del Grupo Zúmbale Primo. No podemos adelantar cómo ni dónde, pero es obvio que este álbum viene con un concierto muy grande aquí en Chile».

«Solo podríamos decir que es el segundo semestre. Este primer semestre tenemos mucho trabajo que hacer, preparar el álbum, sacar el álbum, que conozcan las canciones, para ya el segundo semestre estar preparando los detalles de ese concierto», agregaron.

Para cerrar, dejaron una pista de lo que viene: «Lo que queremos adelantar es que quizás no va a ser en el Movistar (Arena), solamente decir que quizás va a ser algo mucho más grande«.

Tras este anuncio, podríamos especular quizás un show masivo de Zúmbale Primo en algún estadio, como el Estadio Nacional, donde se presentan los artistas más importantes de Chile y el mundo.

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