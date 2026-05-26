Famosa pareja de la farándula terminó su relación tras dos años: «La realidad es que este tema me da un poco de pena, porque…»

Una de las parejas más famosa de los reality terminó su relación de dos años tras el distanciamiento. Oriana Marzoli y Facundo González dieron por finalizada su relación a través de redes sociales.

La pareja que se conoció en el reality «Ganar o Servir» y posteriormente se volvieron a topar en «Palabra de Honor» dejó sorprendidos a los usuarios de redes sociales tras su ruptura.

Esto luego de que hace pocas semanas el modelo trasandino dio a conocer sus planes a futuro que tenía con la chica reality. Ahí, mencionaba que quería formar una familia, según Página 7.

A través de una historia de Instagram, Facundo González, comunicó que ya no estarían juntos. «Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori«.

«Cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor. Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación amical se mantendrán«, agregó.

El modelo además agradeció el cariño que le dieron sus seguidores “Fueron 2 años de momentos muy felices y una relación muy sana. Pedimos respeto a nuestra intimidad en estos momentos y gracias por todo el cariño que nos dieron«.

La reacción de Oriana Marzoli

Por otro lado, en la alfombra roja del show “Lola Lolita Land», se le preguntó a Oriana sobre su ruptura con el modelo argentino. «La realidad es que este tema me da un poco de pena, porque obviamente lo echo de menos quieras o no«.

Además, agregó que esto le ha afectado: «genera bajones, se mantiene realista porque había mucha distancia entre ellos«.

Sin embargo, lo usuarios comenzaron a vincular que existe la posibilidad de que la pareja se reencuentre en «¿Volverías con tu Ex? 2». Asimismo, la influencer mencionó que podría volver a Chile con un mensaje de «nos veremos pronto”.

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