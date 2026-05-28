Día del Patrimonio: Esta es la ruta cultural gratuita que incluye espectáculos, museo y experiencias interactivas en Santiago

Este fin de semana se realizarán múltiples eventos por el día del patrimonio y las puertas de la Universidad Bernardo O’Higgins, estarán abiertas para el público con el fin de mostrar exposiciones, teatro, museo barrial y café literario .

Usualmente cuando se piensa en este día, solo se piensa en edificios históricos, iglesias o antiguos barrios de la ciudad. Sin embargo, estos lugares cuenta con una historia detrás.

Y este años la UBO, hará su debut en el día de los patrimonios con una ruta cultural pensada para toda la familia en donde podrán recorrer todos los espacios.

Claudia Vera, directora de Extensión Cultural y Universitaria de la Universidad Bernardo O’Higgins, explica que el valor no solo está en los edificios. «Cuando pensamos en patrimonio solemos imaginar monumentos o edificios históricos, pero el verdadero valor está en la vida cultural que contienen«.

«La música, las artes, las costumbres y las personas que les dan sentido. Sin comunidades activas, los edificios serían solo estructuras«, enfatizó.

Además, agregó que «Queremos que las personas sientan que la cultura no es algo lejano ni reservado para ciertos espacios. La idea es que puedan recorrer, descubrir, conversar y apropiarse de estos lugares desde una experiencia cercana, dinámica y abierta a toda la comunidad».

Panorama para ese fin de semana

El evento se realizará los días sábado 30 y domingo 31 de mayo con el circuito llamado «Ruta Cultural UBO», en donde la iniciativa busca reunir a más de 500 personas de distintas edades.

Entre las actividades destacadas se encuentra el show “Los Chenitas de San Bernardo: La vida es juego”, que se realizará el sábado 30 de mayo a las 11:00 horas en el Teatro UBO.

Asimismo, estará la exposición «Barriletes Gigantes de Guatemala: tradición, color y espiritualidad», en colaboración con la Embajada de Guatemala en Chile.

Cabe recordar que las actividades se realizarán en la Casa Central, ubicada en Avenida Viel 1497, Santiago, a pasos del Metro Rondizzoni. Además, las primeras 100 personas inscritas podrán acceder gratuitamente a un café en el Café Literario.

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