Popular modelo trans expone chats privados junto a ex futbolista chileno: Esta fue la radical decisión que tomó luego de la revelación

La vida sentimental de Mauricio Pinilla volvió a instalarse en el centro de la farándula. Esta vez, la polémica surgió luego de que la modelo trans Agustina Cabañas difundiera en redes sociales una serie de capturas de pantalla, quien según aseguró, corresponden a conversaciones privadas que mantuvo con el ex artillero de la selección chilena.

La publicación apareció pocos tiempo después de que se conociera la relación entre Mauricio Pinilla y la modelo Paula Henríquez, romance que incluso ha dado señales de ir en serio. En los últimos días, ambos han compartido fotografías juntos y se reveló que compartirían un tatuaje de corazón como símbolo de su vínculo.

Nueva polémica para Mauricio Pinilla: modelo trans filtra presuntos chats privados

A través de sus historias de Instagram, Cabañas mostró una primera imagen donde se aprecia un supuesto mensaje enviado por Pinilla durante la madrugada del 18 de junio. En la captura, el ex futbolista le habría escrito: «¿Estás en Stgo?».

Junto a esta publicación, la modelo lanzó una dura crítica dirigida al ex jugador: «Erí muy chanta, Mauricio».

Más tarde, compartió una nueva captura en la que aseguró que Pinilla la bloqueó en la red social tras la difusión de los mensajes. En las imágenes también aparece otro supuesto intercambio en el que el exfutbolista le habría escrito «que rico». Además, Cabañas republicó una historia en la que ambos aparecen juntos.

Hasta ahora, Mauricio Pinilla no ha emitido declaraciones públicas sobre la autenticidad de las conversaciones ni sobre la filtración realizada por la modelo.

Cabe recordar que recientemente la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que Pinilla y Paula Henríquez llevan cerca de dos semanas de relación. La modelo, de 30 años, ha desarrollado una destacada trayectoria en certámenes de belleza, obteniendo las coronas de Miss Universo Santiago 2019 y Miss Grand Chile 2023.

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