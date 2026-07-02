Jaime Leyton informó en Mega qué día de esta semana regresarán las precipitaciones en Santiago

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El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días. Esto es lo que debes saber sobre las precipitaciones en la capital.

02 Jul, 2026. 17:00 hrs

 

 

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