Jaime Leyton informó en Mega qué día de esta semana regresarán las precipitaciones en Santiago El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días. Esto es lo que debes saber sobre las precipitaciones en la capital. 02 Jul, 2026. 17:00 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Leo Rey y la insólita historia detrás de una de sus canciones: «Me hizo un regalo bastante especial…» Auditor conoció a una chiquilla en el super y nunca pensó lo que podría ocurrir: «Se sentó en el care’ haba y casi veo a Dios» Lluvia en Santiago: Jaime Leyton adelantó precipitaciones para esta semana en la Región Metropolitana Auditor confesó en el Chacotero que vio la luz gracias a las redes sociales: «Me hicieron una conferencia entre dos» Sergio Lagos presenta "Musicalismo": un espectáculo que revive el patrimonio musical de Chile Caos en «¿Volverías con tu ex? 2»: producción debió intervenir tras fuerte pelea que terminó con dos renuncias Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado