La dura acusación que golpea a Fiebre de Baile: «Me extorsionó con un video»

La eliminación de Ignacia Michelson de Fiebre de Baile dejó una de las declaraciones más polémicas de la noche. Luego de presentar su coregrafía, Cony Capelli fue consultada por la salida de la exchica reality y aprovechó la instancia para lanzar una dura crítica.

La influencer señaló que, a su juicio, en ocasiones algunos participantes permanecen más tiempo en pantalla por el contenido que generan que por su desempeño en la competencia.

“Muchas veces se estira el chicle a participantes que, claro, te dan contenido, pero igual no se tiene que olvidar que acá nos defendemos con el baile. Ahí está el desafío”, afirmó.

La acusación de Cony Capelli a Ignacia Michelson

Después de referirse a la competencia, Capelli fue más allá y aseguró que no mantiene ningún vínculo con Michelson debido a un conflicto que, según relató, ocurrió el año pasado.

“Ignacia me extorsionó con un video. Ella dijo que existía un video mío drogándome y después lo utilizó”, sostuvo.

La influencer explicó que, en ese momento, Michelson aseguraba que se trataba de un registro captado en una discoteca. «Era un video mío en una discoteque. De hecho, la temporada pasada yo misma me paré acá para decir que estaba viviendo una experiencia personal muy fuerte”, recordó.

Capelli también afirmó que la exchica reality insistió en contactar a personas de su entorno. “La tenía a ella acosando a mi mánager, diciendo un montón de cosas, porque ella tiene ese modus operandi. Busca la excusa perfecta para destruir y lo ha hecho con varios participantes y varias personas”, expresó.

Finalmente, dejó en claro que no está dispuesta a olvidar ese episodio y marcó una diferencia entre los conflictos televisivos y la vida privada.

“Si tú te metes conmigo, no me meto contigo. Incluso, yo no sería tan baja para ocupar ese tipo de argumentos”, señaló.

“Una cosa es la tele, el reality, las cosas que pasan en un programa y otra cosa es la vida personal, las enfermedades psicológicas, mentales y con eso no se juega. Así que yo jamás te lo voy a perdonar y estoy feliz de que te hayas ido ayer”, concluyó.

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