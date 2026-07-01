Lluvia en Santiago: Jaime Leyton adelantó precipitaciones para esta semana en la Región Metropolitana El experto en tiempo de Mega reveló qué día de la semana podría sorprender con precipitaciones. Revisa acá todos los detalles. 01 Jul, 2026. 16:40 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor conoció a una chiquilla en el super y nunca pensó lo que podría ocurrir: «Se sentó en el care’ haba y casi veo a Dios» Auditor confesó en el Chacotero que vio la luz gracias a las redes sociales: «Me hicieron una conferencia entre dos» Regresa la lluvia a Santiago: Jaime Leyton revela cuándo vuelven las precipitaciones a la Región Metropolitana ¿Vuelve la lluvia en Santiago?: Alejandro Sepúlveda adelanta cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital Auditor conoció a una chiquilla en el super y nunca pensó lo que podría ocurrir: "Se sentó en el care' haba y casi veo a Dios" Popular modelo trans expone chats privados junto a ex futbolista chileno: Esta fue la radical decisión que tomó luego de la revelación Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado