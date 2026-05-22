Alanys Lagos visitó Radio Corazón y reveló sorpresas para La Gran Noche de la Corazón 2026: confirmó a un popular cantante

Alanys Lagos vive días clave en su carrera. La cantante llegó hasta La Número Uno de Chile para hablar sobre su esperado debut oficial en La Gran Noche de la Corazón, evento que se realizará el próximo 26 de junio en el Movistar Arena.

Aunque el año pasado tuvo una breve aparición acompañando a otro artista, esta vez subirá al escenario con un show propio. La artista no escondió su emoción por este importante paso.

Alanys Lagos adelanta sorpresas para su show en La Gran Noche de la Corazón

“Me siento muy afortunada y doy las gracias a Radio Corazón por esta invitación que de verdad yo estaba esperando hace mucho”, expresó en La Mañana de la Corazón.

Sobre cómo enfrenta este desafío, reconoció que todavía mantiene la calma, aunque sabe que los nervios aparecerán más adelante. “Por el momento estoy como ansiosa, pero sí sé que un día antes, dos días antes, yo voy a estar muy nerviosa porque sé que obviamente en ese escenario se han presentado muchos grandes artistas”, confesó.

Alanys también adelantó parte de las sorpresas que prepara para esa noche. Confirmó que Coke Núñez será uno de los invitados especiales y aseguró que el espectáculo tendrá varias colaboraciones. “Vamos a preparar algo bien bonito… queremos mostrar lo mejor de nosotros, por eso vamos a llevar mucho invitado y vamos a hacer un show nuevo”, comentó.

Además, reveló algunos de sus rituales antes de cantar. “Yo y mi familia tenemos la costumbre de siempre, de antes de cualquier cosa, orar. Somos muy creyentes en Dios”, contó.

En paralelo, la artista anunció nuevos proyectos musicales, entre ellos el lanzamiento de su segundo EP, Amores de Campo 2, junto a Ignacio Ormazábal, programado para los primeros días de junio.

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