Paolo Bortolameolli sale del podio y estrena «Sin Batuta», un vodcast con invitados de distintos mundos

Paolo Bortolameolli se prepara para enfrentar un desafío muy distinto al de dirigir una orquesta. El destacado director chileno anunció el lanzamiento de «Sin Batuta», un nuevo vodcast que busca acercar la música clásica al público desde una perspectiva más cotidiana, íntima y transversal.

El programa apuesta por conversaciones relajadas en las que la música se convierte en el hilo conductor. En cada episodio, los invitados compartirán canciones que marcaron distintos momentos de sus vidas. A partir de esas elecciones, Bortolameolli responderá con una obra del repertorio clásico, generando un diálogo entre ambos mundos.

Del podio a las conversaciones: «Sin Batuta»

La primera temporada reunirá a invitados de áreas muy diversas, entre ellos el director de cine Tomás Alzamora, la cantante y compositora Colombina Parra, el gimnasta olímpico Tomás González, el comediante y creador de contenido Claudio Michaux, y la cantante, compositora y productora Mariana Montenegro.

El objetivo de «Sin Batuta» es derribar las barreras que suelen rodear a la música clásica y demostrar que puede dialogar naturalmente con disciplinas como el cine, el deporte, el stand up, la cultura pop y la música popular.

Además de las conversaciones, el proyecto ofrecerá una experiencia sonora especial al combinar dos formatos. El vinilo, que rescata la tradición de la escucha, y la tecnología Dolby Atmos, que entrega un sonido inmersivo desarrollado junto a Omnisoundlab.

Bortolameolli, quien actualmente es director titular de la Filarmónica de Santiago y de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Recientemente fue nombrado director designado de la Phoenix Symphony, en Estados Unidos, y Artistic Partner de la Filarmónica de Medellín. Consolidando una trayectoria internacional que también le ha valido aparecer durante tres años consecutivos entre los «50 chilenos más creativos» de Forbes.

«Sin Batuta» es una producción de Inherente In(h), Reloaded y Omnisoundlab. Además, es distribuida por Podium Podcast, con la colaboración de Needle y el Teatro Municipal de Santiago. El vodcast debutará el 3 de julio a través del canal de YouTube de Podium Podcast.

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