Revelan que Daniela Castro estaría en relación con cotizado galán de redes sociales: «La mujer más envidiada de Chile»

Los rumores de un nuevo romance comenzaron a tomar fuerza durante las últimas horas y tienen como protagonista a Daniela Castro. Según reveló Cecilia Gutiérrez, la cocinera habría sido vista muy cercana al creador de contenidos Diego Valdivieso.

La periodista de espectáculos compartió la información a través de su cuenta de Instagram, donde entregó detalles del encuentro que habría protagonizado la exganadora de «MasterChef Chile» junto al joven influencer.

Cecilia Gutiérrez destapa supuesto nuevo romance

Valdivieso se hizo conocido hace pocas semanas luego de viralizarse con un video en el que buscaba encontrar hogar para unos perritos. Además de ese gesto solidario, rápidamente llamó la atención en redes sociales por su apariencia, lo que aumentó su popularidad.

Al comenzar su relato, Cecilia Gutiérrez comentó: «A este video le voy a poner la mujer más envidiada de Chile. Porque hoy día vieron a Dani Castro muy bien acompañada en un restaurante».

Luego, confirmó la identidad del acompañante. «Diego, que se viralizó hace un par de semanas porque encontró unos perritos y los estaba dando en adopción», explicó.

La comunicadora también aseguró que entre ambos existían gestos de cercanía que no pasaron inadvertidos. «Él era muy cariñoso con ella, le hacía cariño en la espalda, le tomaba la mano, en todo momento muy preocupado», relató.

Otro detalle que llamó la atención fue que, según Gutiérrez, en el lugar también estaba presente la familia del influencer, lo que podría interpretarse como una instancia para presentar a Daniela Castro a su círculo más cercano.

Finalmente, la periodista cerró con una llamativa frase: «Así que tenemos nuevo romance en la farándula, con nuevo personaje también», sentenció.

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