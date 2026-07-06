¿Regresa la lluvia a Santiago esta semana? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico en Mega y despejó las dudas El especialista en tiempo de Mega entregó su informe en la mañana de este lunes. Revisa acá cómo estará el clima los próximos días. 06 Jul, 2026. 16:18 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: «Ella estaba a una semana de casarse» ¿Vuelve la lluvia a Santiago?: Esto respondió el meteorólogo Alejandro Sepúlveda «Me quedé solito con mi suegra y qué no me hizo»: Auditor se quedó solo con la madre de su esposa y ella apareció en paños menores Jaime Leyton informó en Mega qué día de esta semana regresarán las precipitaciones en Santiago El estudio que deja al descubierto un problema silencioso que afecta a Santiago: impacta a casi 4 millones de personas Pastelito de Chile y Junior presentan su apuesta más audaz: así es el nuevo "Circo Extremo" en Santiago Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado