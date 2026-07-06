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¿Regresa la lluvia a Santiago esta semana? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico en Mega y despejó las dudas

El especialista en tiempo de Mega entregó su informe en la mañana de este lunes. Revisa acá cómo estará el clima los próximos días.

06 Jul, 2026. 16:18 hrs

 

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