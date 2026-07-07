La Jaula de las Locas llega por primera vez a Chile: el clásico de Broadway debutará con una gran producción musical

Uno de los musicales más emblemáticos de la historia de Broadway llegará por primera vez a Chile. La Jaula de las Locas, una producción que ha conquistado escenarios de todo el mundo durante más de cuatro décadas, debutará con una puesta en escena de gran formato que combinará música en vivo, coreografías, un destacado elenco y un despliegue visual de nivel internacional.

El espectáculo marcará además la inauguración oficial del nuevo Teatro Estudio 13 de Providencia, consolidándose como uno de los estrenos teatrales más importantes de la temporada.

La versión chilena contará con licencia oficial de Concord Theatricals. Además de una orquesta interpretando la música completamente en vivo y un elenco de 28 artistas entre actores, cantantes y bailarines.

El elenco estará encabezado por Felipe Castro, Gonzalo Muñoz Lerner. Además de Katherine Mazoyer, Manuel Castro y Tati Fernández. Quienes darán vida a esta historia ambientada en la Riviera Francesa, donde el amor, la familia, la libertad y la tolerancia se mezclan con humor, emoción y grandes números musicales.

La Jaula de las Locas aterriza en Chile

La Jaula de las Locas se estrenará el próximo 15 de julio en el Teatro Estudio 13. Ubicado en Providencia, con funciones de miércoles a domingo a las 20:00 horas.

Desde su estreno en Broadway en 1983, La Jaula de las Locas ha sido presentada en decenas de países y se ha convertido en uno de los títulos más exitosos del teatro musical. Su legado también incluye la icónica canción I Am What I Am, considerada uno de los himnos más importantes del género, además de inspirar exitosas adaptaciones cinematográficas.

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