Tragedia en reality: Amputan la pierna a participante tras accidente y programa fue cancelado

Un grave accidente ocurrido en República Dominicana obligó a detener las grabaciones del reality griego Supervivientes. La producción tomó la decisión luego de que uno de los participantes resultara gravemente herido en la isla Saona.

Se trata de Stavros Floros, quien sufrió el accidente mientras descansaba de las filmaciones del programa. Según los antecedentes difundidos, el joven practicaba buceo y pesca submarina en una zona con tránsito de embarcaciones turísticas, cuando un barco lo impactó.

Cancelan reality tras grave accidente de participante

Los reportes indicaron que el concursante «sufrió lesiones graves en las piernas a causa de las hélices del motor fueraborda de la embarcación».

La situación fue aún más delicada debido a la magnitud de las heridas. “Incluyendo la amputación parcial de la pierna izquierda y un traumatismo importante en el tobillo derecho”, detallaron los informes, según consignó CHV.

Tras conocerse el hecho, la productora AcunMedya anunció la suspensión inmediata del programa. Desde la compañía explicaron que la medida se tomó «por un sentido de responsabilidad hacia el público y, sobre todo, hacia el propio concursante».

La empresa también confirmó el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido. «Consideramos necesario aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente», señalaron.

En relación con la salud de Floros, la producción informó que el participante «permanece hospitalizado en estado grave, pero estable y fuera de peligro».

También puedes leer en Radio Corazón: Uno de los rostros más queridos de CHV se despide al aire tras 6 años en el noticiero: «Sabemos que te va a ir excelente»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google