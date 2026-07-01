Investigador brasileño Aroldo Maciel vuelve a lanzar alerta: ahora apunta a sector específico de Chile

El sismo de magnitud 6,0 que se registró este martes en el golfo de California volvió a captar la atención de Aroldo Maciel. El investigador brasileño, conocido en Chile por sus apariciones junto a Juan Andrés Salfate y por su cuestionado método para anticipar terremotos, realizó una nueva transmisión en la que compartió sus proyecciones.

Aunque sus planteamientos no cuentan con el respaldo de la comunidad científica, Maciel continúa difundiendo su teoría sobre la llamada «migración sísmica». Esta vez, aseguró que el movimiento ocurrido en Norteamérica podría tener consecuencias en el norte de Chile.

Tras sismo de magnitud 6,0 en California, Aroldo Maciel insiste con nueva advertencia para Chile

Hace solo unos días, luego del doble terremoto que afectó a Venezuela, el brasileño había advertido sobre un eventual sismo de magnitud 7.5 en el sur del país. Sin embargo, ahora modificó su análisis y centró la atención en las regiones del extremo norte.

«Entendemos que, con el 6,0 de California, Iquique, Arica y Tacna en Perú, (tienen que prestar) atención», afirmó durante su más reciente transmisión en YouTube.

Luego entregó una estimación sobre la magnitud del supuesto movimiento. «Entre 5,8 y 6,2», señaló a quienes seguían la emisión. De todas formas, aclaró que «no estamos hablando del ‘gran evento'», en referencia a la predicción que previamente había realizado para el sur de Chile.

Además, se atrevió a fijar un plazo para el eventual fenómeno. «Claro, vamos a estar atentos. Este evento puede tocar en las próximas 24 horas la parte entre Perú y el norte de Chile; en 36 horas, este evento está entre Antofagasta y Coquimbo. ¿Se entiende?«, sostuvo.

Según la hipótesis que promueve Maciel, la actividad sísmica puede desplazarse entre distintas zonas del planeta. En ese contexto, planteó que el movimiento registrado en California podría continuar su recorrido hacia Japón o, por el contrario, «devolverse» hacia el sector comprendido entre Perú y Chile. Cabe recordar que esta teoría no ha sido validada por la comunidad científica.

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