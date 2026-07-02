Leo Rey y la insólita historia detrás de una de sus canciones: «Me hizo un regalo bastante especial…»

Durante su visita a La Mañana de la Corazón, Leo Rey conversó en exclusiva con Sita Evelyn y Chavito sobre el gran momento que atraviesa su carrera. El artista llegó a Radio Corazón para presentar El Rey de la Noche, su más reciente producción discográfica, un trabajo que marca una nueva etapa como compositor y que reúne nueve canciones inéditas.

El cantante se mostró entusiasmado con la recepción que ha tenido el álbum desde su lanzamiento y aseguró que el proyecto representa un importante desafío personal.

«Estoy muy contento. Aquí estamos nuevamente con un nuevo hijo musical. Este disco se llama El Rey de la Noche, tiene nueve canciones totalmente inéditas y estoy muy contento porque ha tenido buen recibimiento», comentó. Además, destacó que gran parte del repertorio lleva su sello como autor.

«Este disco lo hice alrededor de todo el año pasado, desde septiembre a febrero más o menos. Me tiré a hacer este disco que tiene nueve canciones inéditas, ocho de las cuales son de mi autoría, y empecé a buscar títulos y cosas que me identificaran», explicó.

La insólita historia detrás de una de sus canciones

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando Leo Rey contó el origen de «Usted», una de las canciones del álbum. Según reveló, la inspiración nació tras vivir una experiencia que nunca olvidará.

«Una fan una vez, en un cumpleaños, me hizo un regalo bastante especial y me regaló un auto para mi cumpleaños. No sé por qué… era una mujer mayor que yo en ese tiempo, estoy hablando del año 2010. Fue una bonita aventura y de esa historia también hice una canción que se llama Usted», relató entre risas.

El intérprete también reveló que otra de las canciones del disco tiene como inspiración a una de las bandas más importantes de la música chilena. «Soy fanático de Los Prisioneros, me encanta toda su música. Yo decía: ‘Sexo’, oye, ese tema es tan bueno de Los Prisioneros que tengo que inspirarme en ellos y hacer algo parecido«, confesó sobre el tema «Sexo».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google