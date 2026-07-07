¿Lluvia esta semana en Santiago? Meteoróloga de TVN reveló cómo estará el tiempo en los próximos días La experta en tiempo de TVN reveló su pronóstico del clima para los próximos días. ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Acá todos los detalles. 07 Jul, 2026. 17:48 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿Regresa la lluvia a Santiago esta semana? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico en Mega y despejó las dudas Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: «Ella estaba a una semana de casarse» ¿Vuelve la lluvia a Santiago?: Esto respondió el meteorólogo Alejandro Sepúlveda «Me quedé solito con mi suegra y qué no me hizo»: Auditor se quedó solo con la madre de su esposa y ella apareció en paños menores Descubrió videos sexuales que él grababa sin consentimiento: ella tomó una decisión y la historia dio un vuelco brutal Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado