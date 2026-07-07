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¿Lluvia esta semana en Santiago? Meteoróloga de TVN reveló cómo estará el tiempo en los próximos días

La experta en tiempo de TVN reveló su pronóstico del clima para los próximos días. ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Acá todos los detalles.

07 Jul, 2026. 17:48 hrs

 

 

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