Rostro de Canal 13 se sincera sobre su sexualidad: «Soy bisexual totalmente asumida, ya tuve dos relaciones con mujeres»

En un nuevo capítulo de Vecinos al Límite, Julia Fernandes sostuvo una conversación con Karla Constant en la que repasó distintos momentos de su vida. La modelo brasileña recordó su infancia, habló de los sueños que tenía cuando era más joven y también se refirió sin filtros a su vida sentimental.

Durante la entrevista, Fernandes contó que creció en el pantanal amazónico, en Brasil, en el seno de una familia dedicada al campo. Además, explicó que desde adolescente comenzó a construir su propio camino, luego de iniciarse en el modelaje a los 15 años.

“Esperaba a esta altura de mi vida, a los 31 años, tener una familia, hijos y vivir en una mansión en París. Pero estoy contenta de lo que he obtenido. Vengo de una familia muy pobre, y siempre quise viajar y conocer todo”, expresó.

Julia Fernandes habló de su orientación sexual

Asimismo, también habló sobre su orientación sexual. “Soy bisexual totalmente asumida, he tenido dos relaciones con mujeres. No tengo tabú. Yo estoy abierta a conocer chicas, chicos. Me gusta la persona, lo que me entrega y, principalmente, si me hace feliz y me acompaña”, afirmó.

Además, agregó que: “Soy una mujer muy independiente desde chica. Mantengo a toda mi familia. Respeto mucho mi trabajo. Encuentro que lo hago súper bien”, señaló la chica reality.

Sobre el tipo de relación que espera tener, la brasileña comentó que busca a alguien que tenga sus propios proyectos y que pueda construir una relación equilibrada junto a ella.

“Que también trabaje, que también tenga lo suyo. También quiero a una persona cien por ciento para mí y yo sea su mundo”, indicó, explicando que al estar sola en Chile suele entregarse por completo en sus relaciones.

“Yo quiero un hombre que solo tenga atención para mí, lindo, que sea más joven que yo, por lo menos algunos meses”, cerró la participante de Vecinos al límite.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google