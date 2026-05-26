¡Accidentada transmisión! Periodista de Canal 13 es golpeado en vivo tras violento ataque: «No le den la espalda a esta persona»

Durante una transmisión en vivo de Canal 13 se registraron momentos de extrema tensión. Esto luego de que un equipo periodístico fuera atacado mientras cubría un operativo de desalojo y retiro de rucos en la comuna de San Bernardo.

La accidentada transmisión que se tomó la mañana en Canal 13

El incidente comenzó cuando un grupo de sujetos encaró al periodista Rodrigo Pérez y a los integrantes de su equipo, obligándolos a huir del lugar en medio del despacho televisivo. La situación quedó parcialmente registrada en la señal en directo y en el audio que provenía desde el estudio.

“Rodrigo, cuidado, sal de ahí”, repetían insistentemente desde el canal mientras los individuos avanzaban hacia el equipo de prensa. En medio del caos, parte de los trabajadores logró subir rápidamente al vehículo, aunque el reportero quedó rezagado y terminó siendo alcanzado por uno de los agresores.

Las imágenes mostraron cómo el comunicador intentó defenderse mientras forcejeaba y golpeaba al atacante para escapar. Desde el estudio también advertían sobre el peligro de la situación y la posibilidad de que los sujetos portaran armas. “No le den la espalda a esta persona”, se escuchó durante la accidentada transmisión.

Hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas tras el ataque, ni tampoco se ha detallado el estado de salud del periodista luego de la agresión.

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