“De verdad que está loco”: Ex pareja de Princeso rompe el silencio tras graves acusaciones

Luego de las declaraciones de Princeso en el reality «Vecinos al límite», una de sus exparejas decidió salir a responder públicamente y anunció acciones legales en su contra.

Todo comenzó cuando Pamela Díaz lo entrevistó a través de «Sin Editar». En el programa web, aseguró que una psicopedagoga y educadora diferencial con la que mantuvo una relación le habría sido infiel. Incluso afirmó que descubrió la situación mediante supuestos videos de carácter sexual.

Las acusaciones que ponen a Princeso en aprietos

Sin embargo, la mujer desmintió completamente estas acusaciones en conversación con el medio La Hora y aseguró haber sido víctima de un constante hostigamiento por parte de su expareja.

Según relato, la relación terminó la noche de Año Nuevo, luego de acompañarlo a un evento en Concepción. “Yo lo acompañé a un evento en Concepción, en el que el productor no quiso pagarle la mitad de lo acordado por ir a animar”, contó.

De acuerdo a su versión, tras el conflicto económico, Princeso le pidió que regresara sola al hotel. La situación le generó temor porque, según explicó, no conocía la ciudad y debía trasladarse varios minutos de noche.

Posteriormente, el chico reality habría instalado públicamente la versión de que ella se fue con otro hombre y que incluso existían registros íntimos. La educadora negó tajantemente ambos puntos y aseguró que esos videos no existen.

Además, sostuvo que las declaraciones del participante forman parte de un patrón de acoso reiterado. Incluso mostró registros que respaldarían sus dichos, entre ellos un video donde se ve a Princeso afuera de su casa mientras ella le pide que se retire.

“Ya era la tercera vez que iba a mi casa a hablar conmigo, porque yo lo tenía bloqueado de todas partes”, afirmó.

También explicó que en aquella ocasión él se fue cuando llegó su hija de 16 años junto a su padre. Según señaló, el exchico reality “le tendría miedo”.

La mujer aseguró que ya está evaluando presentar una querella por injurias y calumnias. Ya que considera que las declaraciones de Vallana afectan directamente su imagen profesional y también podrían perjudicar a su hija, quien podría convertirse en blanco de burlas o bullying.

“De verdad que está loco”, lanzó finalmente, confirmando que ya se encuentra en conversaciones con abogados para iniciar acciones legales.

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