Camilo Huerta revela la impactante cifra que Arturo Vidal le daría a Marité Matus de pensión: «Es utópico (…) millones en el casino en una noche»

La llegada de nuevos participantes al reality de Canal 13, «Vecinos al Límite», traerá varias confesiones y momentos de alta tensión dentro del encierro. Uno de los que dará que hablar será Camilo Huerta, quien abordará el conflicto que mantiene con su exesposa, Marité Matus.

Durante una conversación con sus compañeros, el exchico reality entregará su visión sobre el quiebre de la relación y apuntará directamente al estilo de vida que, según él, estaba acostumbrada a llevar Marité.

La confesión de Camilo huerta que impactará a todos los participantes de Vecinos al límite

“Vienen de ambientes muy precarios y después con la plata se tergiversa todo. ¡Es utópico! Se echan 200 o 300 millones en el casino en una noche fácilmente”, comentará en el programa.

Sin embargo, lo que más impactará a los participantes será la revelación que hará sobre la supuesta pensión mensual que Arturo Vidal le entregaría a su exesposa.

“Ella conmigo tenía un hombre que no sale a carretear, que no la engaña, que está con su familia, pero que quizás no le daba los 90 millones de pesos de pensión”, lanzará Camilo, desatando inmediatas reacciones.

La confesión dejará completamente sorprendidos a sus compañeros de encierro. “¡Ahora entiendo a la Paula!”, dirá Joche, haciendo referencia a los 15 millones que, según comentó anteriormente, recibía Paula Pavic de Marcelo Ríos.

Por su parte, Natu no esconderá su impresión y bromeará con la situación. “Me muero, me va a dar algo. Soy demasiado Fonasa para esta conversación”, comentará entre risas.

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