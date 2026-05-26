Famoso creador de contenido habló sobre Vasco Moulian, Karol Dance y Sergio Rojas: «Tenía una maldad especial para ese tipo de dinámicas»

En el más reciente capítulo de Vamo a Calmarno, Rosinelli y Jaime Proox entrevistaron a Danilo 21, quien habló sobre su salida de Primer Plano, su paso por el programa Que Te Lo Digo y su nuevo proyecto en Mega.

Danilo 21 comentó que el programa de Zona Latina fue su primera experiencia laboral y que «No me han vuelto a llamar del Que Te Lo Digo«. Sin embargo, enfatizó que ha estado con bastante trabajo.

El influencer de las orejitas también abordó su salida de Primer Plano, donde dijo que tenía que salirse antes de comenzar su proyecto con Mega. «Me fui antes que el barco se hundiera«, comentó.

De igual forma, contó detalles de su nueva etapa, donde será parte de un proyecto 360 con creadores de contenido. En el episodio señala que el formato contará con dos paneles: uno fijo y otro rotativo, que busca llevar nuevas voces y rostros digitales a la televisión.

Asimismo, hizo un crítica a la industria actual y a la televisión chilena donde comenta que «no hay recambio», porque muchas veces «se contratan entre ellos mismos, al amigo, aunque no esté vigente», señaló en el capítulo.

La opinión de Danilo 21 de los rostro de la TV

Ahora bien, en la sección de Ponle el Emoji, el creador de contenido no se guardó nada y arremetió contra varios. El primero fue Sergio Rojas, a quien lo denominó como «el rey de la farándula chilena», enfatizando que aunque lo traten de funar el sigue firme.

Luego fue el turno de Vasco Moulian, donde señale que el «de repente debería guardar silencio (…) se le escapan 1500 pueblos«. Respecto a ‘The Ellas Show’, lo calificó como «una pérdida enorme» para Chilevisión.

Además, señaló que el conflicto con Botota habría sido «la gota que rebalsó el vaso» y que el verdadero problema era la falta de nuevas oportunidades.

Otro de los aludidos fue Karol Dance. El influencer afirmó que «es bueno para funarse», agregando que «yo creo que a él le gusta funarse».

Asimismo, recordó su paso por la televisión en donde comenta que nadie hacía las actividades como él y que tenía una «maldad» especial para ese tipo de dinámicas.

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