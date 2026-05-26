Fue operada de urgencia: Ex rostro de CHV fue internada tras complicación de salud y esto es lo que se sabe

Gran preocupación generó Betsy Camino entre sus seguidores luego de compartir una inesperada publicación desde una clínica. La exchica reality y ex participante de Fiebre de Baile reveló que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

A través de sus redes sociales, la modelo publicó una fotografía desde el recinto médico, donde aparecía preparada para ingresar a pabellón. Más tarde, también compartió una imagen tomada en el quirófano.

Médicos operaron de urgencia a Betsy Camino

“Y cuando pensé que ya había pasado lo peor… una operación me acabo de hacer”, escribió Betsy Camino en sus historias. Pese al delicado momento, llevó tranquilidad a sus seguidores y afirmó que “todo salió bien”.

Posteriormente, la ex pareja de Julio César Rodríguez conversó con Página 7 y explicó qué ocurrió realmente. Según detalló, los médicos le detectaron un quiste ovárico, motivo por el que debió someterse a una cirugía.

De todas maneras, Betsy aseguró que la situación más compleja ya quedó atrás y reconoció que todo se trató de “un susto grande”. Además, confirmó que ya recibió el alta médica y que continuará recuperándose desde su hogar.

Este episodio ocurrió días después de su salida del programa de baile de Chilevisión, donde protagonizó varios momentos de tensión con el jurado Vasco Moulian.

Durante su paso por el espacio televisivo, la cubana mantuvo diversos cruces con el comentarista, quien además le puso una baja calificación antes de su eliminación del programa.

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