«No quiere salir del clóset» y «será papá»: Rostro del espectáculo revela íntima confesión de su ex pareja tras 10 años de relación

Un potente adelanto compartieron en redes sociales DJ Méndez y su hijo Leo Méndez Jr., quienes anunciaron el estreno de un nuevo proyecto digital juntos llamado “La Weona Tonta”.

A través de un video publicado en Instagram, ambos mostraron parte de una íntima conversación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En el registro, Leo Méndez Jr. abrió su corazón y relató una desconocida historia amorosa que mantuvo alejada de la exposición pública durante diez años.

La revelación de Leo Méndez Jr

“Nosotros cumplimos 10 años. Eso la gente creo que no lo sabe. Hay una historia detrás de esto”, confesó el influencer, dejando sorprendido a su padre.

Según explicó, uno de los principales problemas de la relación fue que su entonces pareja nunca quiso hacer pública su orientación sexual.

“Él es discreto, este hombre está dentro del clóset, no quiere salir del clóset, lo quiere tener como algo privado. Por eso es que se terminó la cosa”, relató.

En esa misma línea, Leo aseguró que siempre respetó la decisión de su expareja de mantener su vida íntima lejos de las cámaras.

“Yo no soy partidario de sacar a la gente del clóset. Por esa misma razón, yo he respetado a mi ex, que hasta el día de hoy no quiere salir”, agregó.

La conversación tomó un giro aún más impactante cuando el joven reveló el presente sentimental de su antigua pareja.

“Ahora está formando una familia. Bueno, él quiere formar la familia y va a ser papá”, lanzó en el adelanto del pódcast.

La declaración provocó la inmediata reacción de DJ Méndez, quien le preguntó directamente: “Ah, pero espérate, espérate. Entonces, sorry, ¿él es gay o es bisexual?”.

“Es bisexual. Ahí está. Él tiene una pareja, una mujer”, respondió Leo.

Finalmente, el influencer contó que recibió la noticia mientras estaban juntos en Berlín y que eso terminó marcando el quiebre definitivo de la convivencia.

“Fue un condorazo esto. Yo estaba en Berlín hace poco y él me soltó la bomba en ese viaje. Y la cosa es que nosotros vivimos aún hoy en día juntos, pero yo ya no estoy ahí porque agarré mis cosas y me fui”, cerró.

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