Lo anunció en vivo: rostro de Canal 13 revela que será padre por primera vez a sus 45 años

Una inesperada y emotiva revelación protagonizó este viernes el periodista de Canal 13, Alfonso Concha, quien confirmó en vivo que pronto debutará en la paternidad a sus 45 años.

El anuncio ocurrió durante una nueva edición de «La Tarde es Nuestra«, cuando sus compañeros adelantaron que darían a conocer «el secreto mejor guardado» del programa. Fue ahí cuando el comunicador decidió compartir públicamente la noticia que había mantenido en privado junto a su pareja durante gran parte del embarazo.

Alfonso Concha revela en vivo que se convertirá en padre por primera vez

Muy emocionado, el rostro de Canal 13 contó que el bebé se llamará Emiliano y reconoció que ya vivido instantes que lo marcaron profundamente en este proceso.

“Yo tengo ese gran problema de no ser muy efusivo en la emocionalidad, me cuesta llorar y todo, pero ya he llorado dos veces: cuando toqué la guatita y sentí, y en una ecografía cuando lo vi sonreír”, expresó.

Asimismo, explicó que no siempre estuvo en sus planes la idea de convertirse en padre. Según relato, fue una decisión que comenzó a tomar forma con el paso de los años y tras un proceso personal de reflexión.

En esa línea, aseguró que hoy enfrenta esta nueva etapa desde un lugar mucho más tranquilo y emocional, dejando de lado los nervios o la ansiedad por la llega de su primer hijo.

Tras el anuncio, las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones para el periodista. Sus compañeros de canal también celebraron el importante momento que vive actualmente el conductor.

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