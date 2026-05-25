Tras días de frío extremo: Jaime Leyton sorprende al revelar que días regresará el calor en Santiago El meteorólogo de Mega sorprendió al revelar que durante dos días de la semana se registrarán altas temperaturas en la Región Metropolitana. Acá los detalles. 25 May, 2026. 16:02 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor dejó en shock al Rumpy con la historia de la ninfómana y su infidelidad : «A mi polola le doy besitos, pero a mi amiga la escupo» Joven auditor impactó al Rumpy con la historia de infidelidad de su polola embarazada: «La pillé en plena en el sillón» ¿Calor en Santiago?: Meteoróloga respondió cuándo subirá la temperatura en la capital Auditor contó en el Chacotero la técnica que utilizó tras inhalar y beber en exceso: «El pistolero con la mujer de mi primo» Es oficial: MINEDUC revela fechas de inicio y término de vacaciones de invierno por región "Le dije a Dios ‘llévate mi vida, no quiero estar más acá’. Perdí las ganas de vivir” Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado