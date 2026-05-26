Se ganó todos los premios en Viña del Mar y habló por primera vez sobre su relación con el alcoholismo: «Esta no soy yo»

Luego de consolidarse como una de las grandes revelaciones del Festival de Viña del Mar 2026, la humorista Piare con P reveló una desconocida etapa de su vida personal.

La comediante habló sobre su lucha contra el alcoholismo y el proceso de rehabilitación que enfrentó años antes de alcanzar el éxito que vive en la actualidad.

La desconocida revelación de Piare con P

Fue a través del podcast «Mari con Edu», conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, donde abordó un complejo episodio de depresión que marcó una etapa importante de su vida.

Durante la conversación, explicó que su relación con la bebida estaba ligada a problemas emocionales. “No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir”, relató.

La humorista recordó que hubo un momento que la hizo reaccionar. Según contó, quedó impactada después de ver el registro de una de sus presentaciones. «Yo me puse a llorar, dije: ‘Esta no soy yo’”, señaló.

Aunque aclaró que nunca consumía alcohol antes de subir al escenario, sí reconoció que comenzó a notar cambios en su comportamiento y en su energía cotidiana. A raíz de eso, decidió iniciar terapia y comenzar un proceso de rehabilitación.

Sin embargo, admitió que el camino no fue fácil. “Uno piensa que empieza terapia y todo va a estar bien al tiro, pero no. Es aprender a convivir con las emociones”, expresó.

En la entrevista también recordó otro difícil episodio de su vida relacionado con una profunda depresión. En ese periodo, aseguró que llegó a pesar cerca de 100 kilos.

Además, la comediante comentó que durante años sintió poco respaldo familiar respecto a su carrera artística. Pese a eso, afirmó que hoy atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras su exitoso paso por la Quinta Vergara. “Estoy muy, muy feliz”, reconoció.

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