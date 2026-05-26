Marisela confirma tres conciertos en Chile con su “Eterna Tour 2026”: Cuándo son, ciudades y cómo comprar entradas

Marisela, una de las artistas más emblemáticas y queridas de la música latina, confirmó su regreso a Chile con tres conciertos que prometen reunir emoción, nostalgia y todos los éxitos que marcaron a distintas generaciones.

La cantante llegará al país con su esperado “Eterna Tour 2026”, gira que contempla presentaciones en el Movistar Arena, en Puerto Montt y en el Gimnasio Olímpico UFRO de Temuco.

Reconocida por la conexión que mantiene con su público y por una trayectoria que la consolidó como una de las grandes voces de la balada en español, Marisela repasará canciones que se transformaron en verdaderos himnos románticos como “Tu dama de hierro”, “Enamorada y herida”, “Y ahora te vas”, “Sola con mi soledad”, “Completamente tuya” y “La pareja ideal”.

La gira destaca por una propuesta escénica elegante y emotiva, donde el amor, el desamor y la nostalgia toman protagonismo en un espectáculo pensado para reencontrarse con sus seguidores chilenos.

Fechas del «Eterna Tour 2026» de Marisela en Chile

La fecha en Santiago será el 9 de julio a las 20:20 en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket.

Por otro lado, la fecha de Puerto Montt será en el Arena Puerto Montt el 11 de julio a las 20:00 horas. Las entradas están disponibles a través de Passline.

Para cerrar, la cantante se presentará en el Gimnasio Olímpico UFRO, en Temuco. Entradas también por Passline.

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