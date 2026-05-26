Julia Vial arremete contra una de las periodistas más famosas de Chile y y revela desconocido encontrón: «Se lo merece por flaite»

Monserrat Álvarez volvió a estar en el centro de la conversación televisiva, aunque esta vez no por su trabajo en el matinal, sino por una crítica que lanzó públicamente Julia Vial en el programa «Sígueme».

La periodista recordó un incómodo episodio que vivió con la conductora de TVN durante una jornada de la Teletón. Según contó, todo comenzó después de una conversación que tuvo con Daniela Aránguiz en televisión, donde se habría emitido un comentario contra Álvarez. Sin embargo, la animadora habría pensado que esas palabras provenían directamente de Vial.

Julia Vial arremete contra Monserrat Álvarez

La panelista relató que todo ocurrió durante el evento solidario. Pese al contexto, aseguró que Álvarez la encaró una vez terminada una entrevista.

“Lo que me hizo a mí es de una ordinariez. A mí no me cae bien. Yo voy a contarlo públicamente hoy día, sí, se lo merece por flaite”, lanzó de entrada Julia Vial en el espacio de espectáculos.

Luego, entregó más detalles del momento que protagonizaron ambas comunicadoras.

“Ella espera que terminemos de dar la entrevista, se cruza y me dice: ‘Julia, quiero hablar contigo’. Es que estaba viendo tu programa y encuentro que te desubicaste. Nunca te había visto así, hablar con esa furia, con esa rabia. ¿Qué te crees? Tratarme de estúpida”, relató.

Según explicó Vial, intentó aclararle que ella nunca dijo el calificativo que generó el conflicto. De hecho, aseguró que esa expresión no forma parte de su vocabulario habitual.

“Lo que me pasa es que yo esa palabra no la ocupo. No es parte de mi lenguaje. Entonces, yo creo que tú malinterpretaste, escuchaste a otra persona decir eso y me estás a mí recriminando”, sostuvo.

Finalmente, Julia Vial confesó que lo que más le molestó fue el contexto en que ocurrió el episodio, considerando que ambos coincidían en una actividad vinculada a la Teletón. “Primero, yo lo encuentro una ordinariez, porque uno, como dueña de casa, puede tener todas las diferencias. Pero en un ambiente Teletón, uno se las banca”, cerró.

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