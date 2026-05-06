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Tras miércoles lluvioso en Santiago: ¿Se vienen más días con precipitaciones? Esto dijo Alejandro Sepúlveda en Mega

El especialista en tiempo de Mega entregó su pronóstico para lo que resta de semana. ¿Lluvia este fin de semana? Revisa acá los detalles.

06 May, 2026. 16:14 hrs

 

 

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