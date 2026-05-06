Tras miércoles lluvioso en Santiago: ¿Se vienen más días con precipitaciones? Esto dijo Alejandro Sepúlveda en Mega El especialista en tiempo de Mega entregó su pronóstico para lo que resta de semana. ¿Lluvia este fin de semana? Revisa acá los detalles. 06 May, 2026. 16:14 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Se pusieron de acuerdo y no lo dejaron salir del campamento… casi termina en el hospital por taquicardia: «A escondidas con tres minas» ¡Mañana llueve en Santiago! Jaime Leyton reveló en su pronóstico horarios y que otro día podría precipitar Auditor infiel llamó al Rumpy para entregar un consejo luego de una peculiar experiencia: «No se enamoren en la faena» Regresa la lluvia a Santiago: Meteoróloga Allison Göhler revela que días de esta semana podría precipitar en la Región Metropolitana Se pusieron de acuerdo y no lo dejaron salir del campamento... casi termina en el hospital por taquicardia: "A escondidas con tres minas" Ex chico reality lanza fuertes declaraciones en contra de Fran García-Huidobro: "El hombre se acuesta con una y otra..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado