El quiebre amoroso en el espectáculo nacional que nadie puede creer: Cada uno tendría nueva pareja y una foto los delata

Al parecer, la historia entre Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla llegó a su fin. Todo indica que la ruptura sería definitiva y que ambos ya habrían dado vuelta la página con nuevas relaciones.

Según los antecedentes que han surgido en los últimos días, el exdelantero dejó la casa donde convivía con la comunicadora. De hecho, aseguran que actualmente estaría viviendo con su nueva pareja.

La información fue entregada por Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, donde afirmó que Pinilla mantendría una relación con Vivian Leigh.

“Ellos llevan mucho tiempo conociéndose, ellos iban y venían”, señaló en pantalla. Luego agregó: “Ella está separada y se fue a vivir a un departamento con sus dos hijos. Está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella”.

En el espacio, la panelista también mencionó que Leigh estaría vendiendo un reloj avaluado en más de $20 millones, con el objetivo de ayudar al exfutbolista en medio de sus dificultades económicas.

Nuevos rumores en torno a Gisella Gallardo

Mientras tanto, la periodista tampoco se quedaría atrás. En redes sociales comenzó a circular la versión que tendría un nuevo interés amoroso. Según el portal Infama, Gallardo estaría saliendo con José Alfredo Rivas.

El mismo sitio difundió una imagen en sus historias de Instagram, donde supuestamente aparece la comunicadora abrazando a quien sería su nueva pareja.

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