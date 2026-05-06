La confesión de reconocido actor que sorprendió a todos: «Cuando fui adolescente, yo me enamoré de un chiquillo»

En las últimas horas, un reconocido actor llamó la atención luego de compartir un episodio desconocido de su vida personal. La confesión la realizó durante su participación en el podcast «Dayalenas», conducido por Magdalena Müller y Dayana Amigo.

Se trata del actor Pancho Melo, quien repasó su trayectoria profesional, pero también se dio espacio para hablar de su intimidad. En ese contexto, recordó una vivencia que ocurrió cuando era adolescente y que, según explicó, lo marcó profundamente.

La confesión de Pancho Melo

“No me he metido con hombres, pero en un momento pensé: ‘Yo me enamoré’. Cuando fui adolescente, yo me enamoré de un chiquillo”, confesó.

Melo situó esta historia en su etapa escolar, cuando estudiaba en el colegio San Ignacio. Fue ahí donde conoció a un joven que captó completamente su atención durante una actividad entre estudiantes.

“A veces se generaba una cosa que se llamaba trabajo de invierno con los alumnos del Alonso Valle. Y apareció un tipo allá, y yo con el tiempo descubrí que me enamoré”, relató.

Según explicó el actor, no guardaba relación con algo físico. Más bien, era una conexión emocional intensa: «Lo único que quería era verlo”, afirmó, agregando que “no tenía que ver con algo físico, sexual, quería verlo a él. Que son las cosas que pasan cuando uno se enamora. Y él era como un poco líder, no sé».

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