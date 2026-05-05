¡Mañana llueve en Santiago! Jaime Leyton reveló en su pronóstico horarios y que otro día podría precipitar El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para la semana donde se espera un miércoles lluvioso. ¿Cómo estará el tiempo los otros días? Acá los detalles. 05 May, 2026. 16:09 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor infiel llamó al Rumpy para entregar un consejo luego de una peculiar experiencia: «No se enamoren en la faena» Regresa la lluvia a Santiago: Meteoróloga Allison Göhler revela que días de esta semana podría precipitar en la Región Metropolitana Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega confirmó qué día volverán las precipitaciones La historia del Chacotero Sentimental que dejó helados a todos: «La vendedora de caricias que me hizo lo peor» Impacto por giro en caso Pinilla-Gallardo: desmienten romance del exfutbolista y revelan la verdad La indirecta sin filtro de Lucho Ugalde al programa de Canal 13: Así respondió 'El Desestrece' Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado