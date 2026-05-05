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¡Mañana llueve en Santiago! Jaime Leyton reveló en su pronóstico horarios y que otro día podría precipitar

El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para la semana donde se espera un miércoles lluvioso. ¿Cómo estará el tiempo los otros días? Acá los detalles.

05 May, 2026. 16:09 hrs

 

 

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