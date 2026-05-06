«Casi me fui para el otro lado»: Rostro de TV fue hospitalizado de urgencia y genera preocupación entre sus seguidores

Durante las últimas horas, un reconocido comunicador encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que atraviesa un complejo momento de salud.

Se trata de Danilo 21, quien contó a través de Instagram que debió ser hospitalizado de urgencia luego de varios días con malestares. La situación también explicó su ausencia en el react de Fiebre de Baile, espacio donde participa de forma habitual.

Danilo 21 preocupó a sus seguidores tras revelar complejo estado de salud

A través de un video, entregó detalles de lo ocurrido y agradeció el apoyo recibido. “Primero, les quiero agradecer a todos por sus bonitos mensajitos. Como ustedes saben, hoy estuve en la clínica, casi me fui para el otro lado. Estuve muy mal, gente, muy enfermo”, relató.

Más tarde, aclaró el origen de su complicación médica. Según explicó, todo se debe a cálculos en la vesícula, un problema que ya conocía y que debe tratar con una operación.

“Anoche falté al VAR porque no podía más, pero por suerte ya estoy mejor, me dieron remedios”, comentó.

El influencer también reconoció que había postergado la cirugía por motivos laborales. «Como ustedes saben, yo tengo cálculos y me los tengo que operar. El problema es que yo estaba esperando a que bajara mi carga laboral para poder operarme”, señaló.

Finalmente, detalló cómo evolucionó la crisis que lo llevó a la clínica. “Estuve con una crisis que empezó el domingo y no paró, no podía dormir, así que nada, por eso terminé en la clínica”, cerró.

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