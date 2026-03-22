Reconocido humorista que triunfó en el Festival de Viña le mandó un potente mensaje a Vasco Moulian: «Siga haciendo su pega de mier…»

Uno de los humoristas que triunfó en el último Festival de Viña fue el venezolano Esteban Duch. El comediante tenía la tarea de hacer reír al público, que aún tenía en la memoria a su compatriota George Harris.

Vasco Moulian fue uno de los que entregó una dura opinión antes de su show, y señaló: «Siempre lo he encontrado malo. Pueden buscar una rutina y no se van a reír. Lo encuentro soberbio, tonto… tu estrategia es torpe y te va a ir mal hoy, te lo canto«.

Sin embargo, su predicción falló, puesto que triunfó en la Quinta Vergara, recibió aplausos del público, hizo reír y se llevó ambas gaviotas del certamen.

Esteban Duch le mandó un potente mensaje a Vasco Moulian

Ahora, durante este sábado, salió el más reciente capítulo del podcast, El Sentido del Humor, de Luis Slimming, con Esteban Duch como invitado.

Obviamente, repasó su trayectoria, su triunfo en Viña, y también, la crítica de Vasco Moulian. Primero, le levantó el dedo del medio, para luego hablar más seriamente: «Cuando salió eso, lo de Vasco, yo me di cuenta rápidamente de que es un personaje al que le pagan por hacer eso«, señaló.

«Es como que alguien dijo: ‘oye está todo el mundo tirando este loco para arriba, ¿quién lo quiere tirar para abajo? Y Vasco dijo «presente’. Fue eso nomás, nada personal», explicó el comediante.

Aún así, Esteban Duch se dio el gustito de enviarle un mensaje antes de zanjar el tema: «así que siga haciendo su pega de mierda«, disparó.

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