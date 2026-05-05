El caso que remece a Vecinos al límite: Tuvo relaciones sin protección y al día siguiente quedó impactado por esta razón

En el episodio emitido este lunes del reality de Vecinos al Límite, una conversación íntima encendió las alertas dentro de la casa.

Bimza y Catalina enfrentaron un momento de tensión luego de recordar que la noche anterior tuvieron relaciones sin protección, lo que instaló de inmediato la preocupación por un posible embarazo.

El primero en reaccionar fue Bimza, hijo de Kanela, quien no logró ocultar su inquietud. Aunque Catalina intentó calmarlo, él insistía en el tema. «¿Y si llega a pasar?», le preguntó, visiblemente nervioso. Ella, en cambio, buscó bajarle el perfil: «No creo, mi amor, tranquilo».

En medio del diálogo, Catalina lanzó una broma para distender el ambiente. «Me hago cargo, mamá soltera. Es broma, te tomas todo personal», dijo entre risas. Sin embargo, minutos más tarde adoptó un tono más serio y dejó clara su postura frente a un eventual escenario.

El tenso momento que marcó el reciente capitulo de Vecinos al Límite

Catalina aseguró que, si ocurriera un embarazo, no lo vería como una tragedia. «No necesito un hombre al lado para que me solucione la vida».

Luego reforzó su idea al destacar su red de apoyo: «Tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos que me ayuden. Yo soy responsable».

Bimza, en cambio, se mostró más distante. Reconoció que no se siente preparado para asumir una paternidad en ese momento de su vida. «No podría, de verdad. Dame 5 o 6 años para construirme mi casa primero, tenerte un auto», explicó.

«Me da lata, porque al fin y al cabo si hubiera sabido esto, desde el minuto uno ocupo preservativo», confesó el hijo de Kanela con notorio arrepentimiento.

A pesar de las muestras de cariño de Catalina por tranquilizarlo, él admitió que no logra «quedar tranquilo».

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