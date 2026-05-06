Ex chico reality lanza fuertes declaraciones en contra de Fran García-Huidobro: «El hombre se acuesta con una y otra…»

Fue en marzo cuando Junior Playboy estuvo en la palestra del espectáculo luego de ser expulsado de Fiebre de Baile.

La decisión fue tomada por Raquel Argandoña, luego de que el ex chico reality se acercara a increpar a Fran García-Huidobro.

«Viniste a hincharme las hu…» habría sido la frase que lanzó en comerciales. «La Quintrala» era la presidenta del jurado, y no dudó en tomar la extrema decisión.

El histórico de los realities se retiró escandalosamente, dejando uno que otro recado contra Argandoña, todo mientras era perseguido por los medios.

Si bien ya ha pasado meses, Junior Playboy quedó con sangre en el ojo y no olvida del tema fácilmente. En las últimas horas, arremetió contra Fran García-Huidobro en medio de una entrevista.

Junior Playboy arremete contra Fran García-Huidobro

En medio de la entrevista del programa «Cuéntame todo y exagera», le preguntaron a Playboy que le diría al rostro de TV si la tuviera frente a frente.

En ese contexto, Junior respondió directamente: «Fran, ¿qué estás haciendo en hoy en la televisión? No soy solo yo, somos muchas personas que no te soportamos, tu voz chillona, tu participación tan florerito (…) Tú como que pasas el límite».

«Sigues agarrándote con los concursantes y no sé quién te ha dado a ti esa facultad, si como actriz no le has ganado a nadie; como esposa tampoco, porque no lo pudiste retener (a Julio César Rodríguez). Ver que ‘mi hombre’ se acuesta con una y otra todos los días, debe marcarte», continuó.

Asimismo, con un llanto irónico, señaló que: «Estás en la tele porque juegan con tus emociones. Eres la pobre mujer que vive enamorada del hombre».

«Peleándose al otro como si fuera el más lindo, habiendo tanto hue… más normal, pero bueno, los gustos…», cerró el ex Tierra Brava.

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