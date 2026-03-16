La drástica decisión de Zúmbale Primo que alborotó a todos sus seguidores: «Nosotros por ahora…»

La banda chilena Zúmbale Primo atraviesa un momento de cambios. El grupo anunció que detendrá temporalmente sus actividades mientras reorganiza su proyecto musical, noticia que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

El anuncio llegó poco después de que el guitarrista Ignacio Leiva confirmara su salida de la agrupación tras una década de trabajo conjunto. El músico compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde se despidió con un mensaje de agradecimiento.

«El día de hoy dejé de pertenecer a la agrupación Zúmbale Primo, a la cual pertenecí cerca de diez años y de la que estoy muy agradecido. Ha sido un camino maravilloso (…) les agradezco por el cariño y el compañerismo que me brindaron siempre», escribió.

En la misma publicación explicó que quiere iniciar nuevos desafíos dentro de la música. «Siento que es momento de tomar nuevas rutas, nuevos horizontes, con nuevos proyectos, siempre apuntando a la música, que es lo que me ha llevado hasta aquí. Quiero darle las gracias a toda mi familia y a todos mis fans que me siguieron durante todos estos años. ¡Muchísimas gracias de corazón! Que Dios les bendiga siempre. Nos veremos en algún escenario o colaborando en alguna canción más adelante», agregó.

Durante los últimos meses, la banda mantuvo una intensa agenda de presentaciones. Entre noviembre y fines de febrero realizaron una gira por distintas comunas del país, con shows en lugares como Yungay y Villarrica.

¿Qué pasará con Zúmbale Primo?

En conversación con La Cuarta, el animador y dueño del grupo, Alex Muñoz, explicó el momento que vive la banda. Según detalló, no se trata de quiebre definitivo.

«Más que una pausa definitiva, estamos viviendo un momento de reflexión y reordenamiento interno», señaló.

El también empresario explicó que el ritmo de trabajo de los últimos años influyó en la decisión. Por lo mismo, prefirieron detenerse por un tiempo para evaluar el futuro del proyecto.

«Por ahora preferimos no adelantar mayores detalles, pero dentro de poco se vendrán noticias importantes sobre el futuro del grupo», adelantó.

Muñoz también aclaró que la salida de Leiva no provocó esta pausa. «La salida de Nacho no es el factor de este proceso. Son decisiones internas que veníamos evaluando hace un tiempo como grupo. Nacho tomó su propio camino y le deseamos lo mejor en su nuevo proyecto. Nosotros por ahora estamos en una etapa de reflexión y reordenamiento para definir lo que viene para Zúmbale Primo», concluyó.

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