Popular tarotista nacional preocupa tras alertar temblor «fuerte»: entregó fecha

En los últimos días, el tarotista Álvaro Santi volvió a generar debate tras una reciente participación en el programa «Qué buen tarot». Durante la conversación, el también escritor abordó distintos temas, pero fue una predicción en particular la que encendió las alertas.

Todo comenzó cuando en el espacio se mencionó la constante preocupación por los sismos en Chile. “Chile es un país sísmico y hace rato que vengo escuchando, en el imaginario colectivo, sobre los terremotos”, comentó uno de los conductores.

La predicción de Álvaro Santi

Frente a esto, Santi respondió en tono distendido, aunque sin esquivar el tema: “Todos los años, es el caballito de batalla”.

Sin embargo, ante la insistencia del panel, el tarotista accedió a realizar una lectura de cartas en vivo para intentar anticipar lo que podría ocurrir en el país.

El resultado no pasó desapercibido. Según explicó, aparecieron las figuras de la cigüeña, el perro y la guadaña, lo que lo llevó a emitir una advertencia clara. “Puede haber un movimiento difícil, fuerte (…) seguramente viene uno bien fuerte, se pueden caer cosas, se pueden romper. Un poco de pánico en la gente”, señaló.

A pesar de lo inquietante de sus palabras, Santi aclaró que no visualiza un escenario catastrófico de gran magnitud.

Luego, afinó su predicción y apuntó a la posible ubicación del fenómeno. “Entre el centro y el sur”, afirmó. Además, agregó que en caso de afectar la zona sur, “se podrían alterar aguas”.

Finalmente, el médium se refirió al momento en que ocurriría este evento, situándolo en el segundo semestre de 2026.

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