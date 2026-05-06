Sin Bandera confirma gira por el sur de Chile: fechas, ciudades y entradas

El reconocido dúo Sin Bandera anunció nuevas fechas en el sur de Chile, marcando un esperado reencuentro con su público fuera de Santiago. En el marco de su más reciente gira, el grupo llevará su propuesta romántica a distintas ciudades del país, consolidando su conexión con audiencias de todas las generaciones.

Integrado por Leonel García y Noel Schajris, el dúo promete shows cargados de emoción, donde repasarán los grandes éxitos que han marcado su carrera, junto con nuevas canciones de su más reciente álbum ESCENAS.

Este nuevo trabajo discográfico, compuesto por 10 canciones, explora historias ligadas al amor y momentos clave de la vida, destacando el single “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, que alcanzó el número uno en radios pop de México, anticipando una etapa sólida y profundamente conectada con su audiencia.

Con más de dos décadas de trayectoria y millones de seguidores en plataformas como Spotify, Sin Bandera continúa vigente, reafirmando su lugar como uno de los referentes del pop romántico en español.

Estas son las ciudades donde se presentará Sin Bandera

El dúo realizará tres conciertos en el sur del país:

10 de mayo – Gimnasio Olímpico UFRO (Temuco)

14 de mayo – Arena Puerto Montt (Puerto Montt)

16 de mayo – Suractivo (Concepción)

Las entradas para el show de Temuco están disponibles a través de PuntoTicket. En el caso de Puerto Montt y Concepción la ticketera oficial es Tickeo.

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