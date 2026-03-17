Junior Playboy impacta con drástica decisión tras expulsión de Fiebre de Baile: «Tantas estupideces hicieron que yo…»

En las últimas horas, Junior Playboy sorprendió a sus seguidores luego de anunciar una radical decisión en su vida.

Vale destacar que durante los últimos días el ex chico reality ha estado en el ojo del huracán, esto tras su mediática salida de Fiebre de Baile.

En medio del programa, el autodenominado «Thor Chileno» se acercó al mesón del jurado y encaró a Fran García-Huidobro, con quien ya había tendido roces previos.

Raquel Argandoña, presidenta del jurado, tomó la decisión de expulsar a Junior Playboy.

Si bien en un principio reveló que no estaba interesado en seguir en el estelar de Chilevisión, una historia a través de sus redes sociales lo muestra visiblemente afectado.

«Yo me hice una promesa con mi nuevo despertar, mi nuevo crecimiento. Dije que no me iba a dejar pisotear ni humillar por nadie más», comenzó diciendo.

Asimismo, durante la jornada de este lunes se refirió nuevamente al tema y reveló una drástica decisión.

El anuncio de Junior Playboy tras expulsión de Junior Playboy

Fue a través de sus redes sociales donde aseguró que ya está más tranquilo: «Me aburrí de tantas payasadas, inventaron tantas cosas».

«Tantas estupideces hicieron que yo he tomado la decisión de irme de Chile. Esto ha traído coletazos para mi vida», continuó.

Asimismo, arremetió contra la prensa. «¿Cómo se le ocurre a los medios jugar así con ‘el ataque de Junior’? De que ataque estamos hablando», criticó.

«Si me quieren cagar, busquen hue.. que sean creíbles. Pero déjense inventar. Yo no estoy ni enfadado. Me molesté, obvio, por la injusticia. Cualquiera en su sano juicio», cerró.

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