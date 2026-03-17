Coté López reveló el mensaje que le habría enviado Gala Caldirola hace un tiempo por rumores con su exesposo

En el programa de Canal 13, Hay que Decirlo, Coté López se sinceró y habló de lo que piensa sobre la nueva pareja de su exesposo. Cabe recordar que hace unos días el exjugador Luis Jiménez hizo pública su relación con la modelo española Gala Caldirola.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘Mago’ Jiménez publicó un carrusel de fotos en el que se le ve a la pareja de vacaciones en el sur de Chile. La publicación se llenó de comentarios positivos en donde felicitan a la pareja.

En base a esto, Coté López señaló que a ella le gusta la nueva pareja de su ex. «Me lo contó Luis. Yo tampoco sabía de mucho antes. Pero me da lo mismo, si yo estoy pololeando«, señaló la modelo. Además, agregó que: «Me encanta. Encuentro que es buena persona, tiene a su hija. Es como querendona, cariñosa».

Asimismo, la empresaria señaló que sus hijos ya habrían conocido a Gala Caldirola: «Mis hijos ya la conocieron. Todo buena onda, a mí me cae la raja».

El mensaje que le habría enviado Gala Caldirola a Coté López

En esa misma conversación, la modelo se sinceró y manifestó que Gala le habría enviado un mensaje hace dos años aproximadamente, cuando comenzaron los primeros rumores sobre un amorío entre la exchica reality y Mago Jiménez.

«La cosa es que hace tiempo, cuando salió esta noticia (dos años atrás), yo me acuerdo que Gala me habló y todo para decirme ‘no, nada que ver’, y yo dije, oye, yo feliz que tú estés con él, para mí no hay persona mejor«, expresó Coté López.

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